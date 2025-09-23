Carlini in festa al mare. In 150 tra giochi, coccole e raccolta fondi solidale

Il weekend appena concluso ha trasportato la città all’interno di un iconico film di Walt Disney, fatto di centinaia di musetti e code scodinzolanti. La “carica dei 101” da venerdì a domenica all’Hotel Principe for Pet Lovers e alla spiaggia 81 però, non ha avuto come protagonista i dalmata, bensì i carlini. Il merito è di Simona Trecordi che da undici anni organizza "Pugs on the beach"’, il raduno dei carlini: "Ho iniziato questa attività quando nella mia vita è arrivato Giotto, il mio carlino, perché non c’era abbastanza informazione

sul benessere di questo cane. I miei raduni sono pensati proprio per questo, l’intento è quello di veicolare un messaggio sulla salute dei carlini, che non devono essere visti come cani da divano". L’evento sta notevolmente crescendo e l’edizione di quest’anno è riuscita a riunire circa 200 persone e circa 150 carlini (tra cui due vecchietti di 17 anni) provenienti da Ancona, Riccione, ma anche Bari, Roma e addirittura dalla Svizzera, che si sono divertiti a giocare in spiaggia e si sono sfidati in numerose attività come la gara di agility. Fra le novità di questa edizione, un percorso sull’alimentazione e l’intervento di Giorgia Covezzi, una numerologa in grado di leggere il significato dell’arrivo del cane nella vita del padrone. L’iniziativa ha a cuore il benessere anche dei cani più sfortunati, ed è per questo che è stata organizzata la lotteria salva carlino, grazie alla quale sono stati raccolti più di duemila euro che verranno donati a Leon’s Salvacarlino, l’unica associazione in Italia che si occupa di salvarli dall’abbandono. Fra colazioni all’alba, passeggiate e party in spiaggia, "Il momento più bello è stato la sfilata con la consegna delle coccarde", ha concluso Simona.

Anna Bellocchi