Carlo Alberto Rossi e Sanremo. Le canzoni che hanno fatto la storia

Si accendono le luci del Festival di Sanremo. L’Italia si ferma, la musica invade le case, e inizia quella settimana magica in cui canzoni e spettacolo si intrecciano, generando entusiasmi e polemiche. Ogni anno è così. Ma mentre i riflettori sono puntati sui nuovi protagonisti, è anche il momento perfetto per voltarsi indietro e ricordare chi, in passato, ha dato a Sanremo alcune delle sue pagine più preziose. Tra questi nomi c’è un autore che ha scritto la musica italiana con eleganza e discrezione, un maestro delle melodie che hanno accarezzato generazioni di ascoltatori. Carlo Alberto Rossi, riminese di nascita, è stato una presenza fondamentale nel grande romanzo della canzone italiana. La sua è stata un’arte raffinata, mai invadente, sempre attenta alla melodia come veicolo primario dell’emozione. Basta chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalla leggerezza incantata di “Le mille bolle blu”, quel gioiello del 1961 interpretato da Mina, che pure all’epoca non fu accolto con il clamore che meritava. Il pubblico del Festival, legato ancora alle melodie più tradizionali, non comprese fino in fondo la modernità di quella canzone che giocava con immagini sognanti e un’energia nuova. Eppure, proprio grazie alla voce inimitabile di Mina, “Le mille bolle blu” ha saputo attraversare il tempo, diventando un simbolo di un’epoca che iniziava a cambiare.

Sanremo, per Rossi, era un luogo dove la sua scrittura trovava il giusto respiro. “E se domani”, presentata nel 1964, è uno di quei brani che all’inizio sembrano passare inosservati e poi diventano eterni. Il Festival lo propose nella versione di Fausto Cigliano e Gene Pitney, ma sarà ancora Mina, qualche anno dopo, a trasformarlo in un capolavoro assoluto. Ma il legame di Rossi con Sanremo affonda le radici già nei primissimi anni del Festival, quando la musica italiana si stava ancora strutturando e cercava la sua identità. Già nel 1951, alla prima edizione, un suo brano, “Eco tra gli abeti”, si faceva spazio tra le voci di Nilla Pizzi e Achille Togliani, portando con sé una malinconia tipica delle canzoni dell’epoca. E poi c’è “Quando vien la sera”, brano che nel 1960 riuscì a salire fino al terzo posto grazie alle interpretazioni di Joe Sentieri e Wilma De Angelis. Qui la magia di Rossi è tutta nel saper descrivere quel momento della giornata in cui le luci si abbassano e il cuore si lascia andare ai pensieri, alle attese, ai ricordi. E che dire di “Se tu non fossi qui”, portata al Festival nel 1966? Una canzone che parla dell’assenza e della mancanza in modo quasi cinematografico, facendo immaginare stanze vuote, sguardi persi, attese infinite. Peppino Gagliardi, con il suo timbro unico, riuscì a darle quella dolcezza e quella malinconia che sono la vera cifra della scrittura di Rossi. La sua era una scrittura fluida, elegante, quasi pittorica. Non a caso molte delle sue canzoni evocano immagini forti, come accade anche in “Acque amare” (1953), interpretata da Katyna Ranieri, Carla Boni e Nilla Pizzi, un brano dove l’acqua diventa metafora del dolore e del pianto. Sanremo, con il passare degli anni, ha continuato a evolversi, trasformandosi in un palcoscenico sempre più vicino allo show televisivo. Ma la memoria di Carlo Alberto Rossi, fortunatamente, ha avuto il riconoscimento che meritava. Nel 2002, il Festival gli ha assegnato il Premio alla carriera. Rimini, da poco, gli ha dedicato un tratto del Parco del mare. Carlo Alberto Rossi si è spento a 88 anni a Milano il 12 aprile 2010, lasciando dietro di sé un’eredità immensa, fatta di melodie senza tempo.

Carlo Cavriani