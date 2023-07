Carlo Cavriani, Aeroporto e Autostrade per Incrementare il Turismo

Carlo Cavriani

Giusto pensare all’aeroporto se desideriamo incrementare il nostro turismo. Ma vogliamo parlare dell’autostrada? Code e rallentamenti sono sistematici (non solo) nei fine settimana. I prezzi convenienti, il comfort, la cortesia, costituiscono un eccellente biglietto da visita per una realtà che vuole incrementare le correnti turistiche verso il suo territorio. Ma con il tipo di turismo dei nostri giorni, non c’è nulla di più invitante di una razionale rete autostradale che consenta di viaggiare con celerità e sicurezza. Specialmente oggi che la gente, anche quando è in vacanza, sembra aver sempre più fretta.