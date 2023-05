Carlo Cracco e Scarpellini in campo per aiutare un’azienda alluvionata

Lo chef stellato Carlo Cracco, la moglie Rosa Fanti e l’imprenditore della moda Yuri Scarpellini insieme per aiutare le aziende alluvionate. Un’iniziativa ’made in Santarcangelo’, che è partita proprio da Scarpellini. "Una settimana fa io e mia moglie siamo andati a Forlì come volontari, ci siamo aggiunti ad alcuni amici del Rugby Rimini impegnati come volontari presso una casa vinicola". Yuri è tornato lì altre volte, poi l’idea: "Aiutare la cantina Ballardini, distribuendo le bottiglie di vino con ancora il fango addosso". Scarpellini ha coinvolto Cracco e sua moglie (che gestiscono un’azienda agricola a Santarcangelo), "hanno subito accettato ed è nato un progetto speciale". Sul sito di Craccoexpress si possono acquistare le bottiglie di vino della Ballardini – con custodia in yuta stampata a mano dallo stesso Scarpellini – al prezzo di 10 euro ciascuna. L’intero ricavato sarà devoluto alla cantina Ballardini.