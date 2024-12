Carlo, il sogno dopo la malattia. L’incontro con il bomber Berardi

Nel linguaggio calcistico si dice ‘il pallone è rotondo’. In novanta minuti di partita può accadere di tutto, i risultati si possono ribaltare e le battaglie, quelle che sembrano troppo difficili da superare, a volte regalano delle gioie inattese. E’ un po’ quello che è accaduto a Carlo Della Gatta, il 13enne affetto da un linfoma che l’aveva costretto ad abbandonare temporaneamente la scuola e la sua più grande passione, il calcio. Carlo però la sua partita più importante l’ha vinta già da un po’ di tempo. Ora sta bene, esce con gli amici e sabato scorso ha esaudito uno dei suoi desideri: incontrare Domenico Berardi. Un sogno nel cassetto che si è concretizzato, in compagnia della sorellina e di papà Fausto.

"La squadra del Sassuolo, tramite il presidente del Riccione 1926 Roberto Carnevali, ci ha invitato allo stadio per seguire il match casalingo contro il Cosenza – racconta il padre -. Poi a fine partita siamo scesi nella zona degli spogliatoi e Carlo ha fatto l’incontro che aspettava da tempo". Il piccolo calciatore, che nel frattempo ha ripreso a scendere in campo con la sua squadra dopo la malattia, ha potuto incontrare in carne ed ossa il suo beniamino. "Mimmo Berardi è sempre stato uno dei suoi idoli – continua il papà -. Mio figlio è molto simile al campione, sia dentro che fuori dal campo. Entrambi sono riservati, ma durante le partite danno sempre il massimo".

Carlo Della Gatta giocava nelle giovanili del Riccione 1926, quando a gennaio scorso ha accusato un malore. Da lì la corsa in ospedale e l’inizio di una storia tragica, terminata però con un lieto fine. "Con Berardi si erano già parlati in videochiamata, però vederlo dal vivo è tutta un’altra cosa – dice -. Carlo non stava nella pelle, la notte prima non ha neppure dormito per l’ansia dell’incontro e non appena ha visto avvicinarsi il numero 10 del Sassuolo i suoi occhi brillavano". Insieme al bomber neroverde c’era anche l’allenatore e campione del mondo Fabio Grosso. "Carlo è un ragazzino molto intelligente, ha capito la situazione e non ha voluto rubare troppo tempo ai due. Così ha consegnato una lettera scritta a mano per Berardi e ha scambiato con lui la maglia. Mimmo è tornato a casa con la numero 25 del Riccione, mentre Carlo con la 10 autografata dal bomber".

Federico Tommasini