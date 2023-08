Carlo Lavezzi precipita dalla montagna e perde la vita

San Marino, 26 agosto 2023 – E’ precipitato per un centinaio di metri durante un’escursione in alta montagna. Drammatico incidente quello nel quale domenica pomeriggio ha perso la vita Carlo Lavezzi, sammarinese di 30 anni che da tempo risiedeva in Svizzera per motivi di lavoro.

Si trovava sul versante meridionale del Pizzo Gallina, ad una quota di 3.060 metri, intorno alle 14 di domenica pomeriggio, in compagnia di un secondo alpinista. E’ stato il compagno di escursione a dare subito l’allarme, come riferito dalla polizia vallesana. Il giovane aveva da poco disceso la vetta, quando è scivolato, secondo una prima ricostruzione delle forze dell’ordine, precipitando improvvisamente per un centinaio di metri per cause che sono ancora in corso di accertamento. Allertati immediatamente dal compagno, i soccorsi, una volta arrivati sul posto dell’incidente in elicottero, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’escursionista.

Ieri ad Agno, il comune svizzero di 4.518 abitanti del Canton Ticino, nel distretto di Lugano, dove Lavezzi abitava, si è svolto il funerale. In questi giorni è previsto il rientro della salma a San Marino. Il Ministero pubblico e la polizia cantonale vallesana hanno aperto un’inchiesta. Una giornata tragica, quella di domenica scorsa, per gli alpinisti che si sono recati in Vallese. Una domenica nella quale quattro persone hanno perso la vita in meno di 24 ore. Oltre a Lavezzi, hanno perso la vita anche un 61enne morto sul ghiacciaio di Fee, un alpinista sul Bietschorn e un 30enne italiano sul Weissmies. La polizia cantonale commenta i diversi incidenti mortali del mese di agosto. "Rischi accresciuti in alta montagna con la canicola".