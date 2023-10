Carlo Lucarelli e i magnifici anni del punk

Ai nastri di partenza la 57esima edizione del Premio Riccione Teatro, che da oggi a domenica rialza il sipario al palazzo del Turismo. Si parte alle 21 con Carlo Lucarelli che racconta la band The Clash di Joe Strummer (ideazione e regia di Emiliano Visconti). Il noto scrittore ripercorre i suoi anni giovanili segnati dall’influenza della musica punk e in particolare dalla band che più di tutte le altre ha cambiato quel genere musicale. Altro momento chiave, domenica alle 17, sarà la cerimonia di premiazione, che vedrà assegnare il Premio Riccione per il Teatro, dedicato dal 1947 a copioni non rappresentati, e la sua sezione per autori under 30, nonché il Premio Riccione Pier Vittorio Tondelli. Arduo il compito della giuria, che quest’anno ha selezionato 656 copioni, massimo storico. In lizza cinque giovani autori sia nella principale categoria che vede in finale Tolja Djokovic, Jacopo Giacomoni, Nalini Vidoolah Mootoosamy, Armando Pirozzi e Fabio Pisano, sia in quella under 30, che vede in gara vede Giulia Di Sacco, Riccardo Favaro, Niccolò Fettarappa, Benedetta Pigoni ed Eliana Rotella.

A decretare i vincitori e la menzione speciale Franco Quadri sarà la giuria presieduta da Lucia Calamaro, affiancata da Concita De Gregorio, Graziano Graziani, Lino Guanciale, Claudio Longhi e Walter Zambaldi. Prevista pure la proclamazione del vincitore del quarto Premio speciale per l’innovazione drammaturgica e la presentazione delle collaborazioni internazionali di Riccione Teatro: su tutte Nuova scena italiana nel mondo, in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale che dal 15 ottobre porta i testi di sei giovani drammaturghi italiani in giro per il mondo. Da non perdere sabato pomeriggio il focus del Premio Riccione sulla drammaturgia europea.

Il Palazzo del Turismo per l’occasione ospiterà una masterclass di Elise Wilk, autrice tedesco-rumena premiata in tutto il mondo. Alle 21,30 al Brillo dell’hotel Parco (ingresso libero) musica live di Claudio Donzelli, compositore e polistrumentista della band berlinese Mighty Oaks. Domenica mattina passeggiata culturale gratuita ‘I giardini raccontano’ a cura di Città Teatro, ci si registra dalle 9.30 a Villa Mussolini. Attori, botanici e architetti del paesaggio condurranno alla scoperta di luoghi storici e spazi verdi di Riccione. In omaggio a Italo Calvino, vincitore della prima edizione, nel centenario della nascita verranno proposti alcuni brani tratti da Le città invisibili.

Nives Concolino