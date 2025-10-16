Carlo Lucarelli omaggia Pasolini a Riccione

Con PPP. Un segreto italiano Carlo Lucarelli omaggia Pier Paolo Pasolini proprio nel giorno della drammatica scomparsa, avvenuta mezzo secolo fa sulla spiaggia dell’Idroscalo di Ostia, quando aveva 53 anni. Lo spettacolo, che si dipana tra indagine, memoria e poesia, è in cartellone domenica 2 novembre alle 21,15, al Palazzo del Turismo. Pensato in forma di recital, parte dal suo omonimo suo libro edito dalla Rizzoli nel 2015. Il celebre scrittore, regista e sceneggiatore, sul palco sarà accompagnato dalle musiche dal vivo di Elena Pau, voce, e da Alessandro Nidi al pianoforte e alla direzione musicale (ingresso 15 euro, prevendita su www.liveticket.it e punti vendita Liveticket). Questo importante e coinvolgente lavoro di Lucarelli, che alla ricostruzione storica intreccia riflessioni personali su quanto è accaduto, indaga sull’assassinio di Pasolini, leggendolo come un vero e proprio "mistero italiano", sospeso tra cronaca e mito.

In particolare racconta Pasolini attraverso corsivi ed editoriali trovati in una soffitta della sua casa di famiglia, a Mordano, per poi addentrarsi nell’Italia di quegli anni, impregnata di efferata violenza, e nelle dinamiche che hanno portato all’omicidio dell’intellettuale casarsese. La serata fa seguito al recente incontro Caro Pier Paolo, stanotte ti ho sognato, conversazione ‘pasoliniana’ tra Dacia Maraini e Lorenzo Pavolini, proposta con la direzione di Simone Bruscia lo scorso 3 ottobre al Cocoricò, nell’ambito del 58esimo Premio Riccione per il Teatro. Questo appuntamento s’inserisce nel più ampio progetto speciale ‘Pensione Kelly’, che Riccione Teatro propone per celebrare gli anniversari di due grandi protagonisti della nostra cultura: i settant’anni dalla nascita di Pier Vittorio Tondelli (1955) e i cinquanta dalla scomparsa di Pier Paolo Pasolini (1975). Come osserva l’organizzazione "il progetto immagina un simbolico incontro tra i due scrittori, idealmente uniti da un luogo condiviso: la spiaggia di Riccione. Fu lo stesso Tondelli, nel saggio Cabine! Cabine!, pubblicato 35 anni fa nel catalogo della mostra Ricordando Fascinosa Riccione (1990) a costruire questo legame. Attraverso le lettere dei genitori di Pasolini, rievoca l’immagine di un giovane Pier Paolo in vacanza a Riccione con la madre nel 1930, "perso nei giochi di sabbia".

Lo spettacolo si terrà al Palazzo del Turismo, proprio perché qui fu allestita la mostra Ricordando Fascinosa Riccione, dove Tondelli presentò documenti inediti sul Pasolini bambino. Prodotto da La Fabbrica Illuminata-Il Crogiuolo, il progetto è realizzato col sostegno di ministero della Cultura in collaborazione con i Comuni di Riccione e Gabicce Mare e Centro di documentazione Tondelli. A dicembre, riaperto lo Spazio Tondelli, con installazioni sonore, mostre e concerti, sono previste altre iniziative dedicate all’immaginario e alla visione di Pier Vittorio Tondelli.

Nives Concolino