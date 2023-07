Carmen Consoli ieri e oggi "In Romagna come a casa"

È coniugata al femminile la Notte Rosa di Riccione che stasera alle 22 sull’imponente palco di piazzale Roma vedrà esibirsi Carmen Consoli, una delle artiste più amate dal grande pubblico. La nota cantautrice e polistrumentista siciliana, si esibirà in trio con Massimo Roccaforte e Adriano Murania.

Un’occasione per ascoltare i suoi successi di ieri e di oggi. Cosa proporrà alla platea riccionese?

"Quest’anno nei concerti ho pensato di fare una bella cosa, mettere in risalto le mie diverse anime. A Riccione proporrò un concerto acustico, chitarra, violino e un’altra chitarra che si alternerà col mandolino, quindi sarà tutto misurato sulla forza espressiva di tre musicisti. L’unica ritmica che sentiremo sarà quella del mio piede sul palco". Che canzoni ascolteremo?

"Di certo i brani del disco nuovo come La domenica al mare, Mago magone e Qualcosa di me che non ti aspetti, ma anche canzoni che mi hanno resa celebre come Parole di burro. Importante è soprattutto il vestito che mettiamo a questo concerto, portato in giro in Europa, con una carezza alla musica popolare siciliana".

Sarà una speciale Notte Rosa?

"Arriva dopo una calamità non indifferente, vuole dunque essere un incontro, una festa dopo la tempesta. Veniamo qui con lo spirito di festeggiare, ma anche per dirvi che ci siamo anche noi e vi doniamo quello che stiamo facendo. Nel nostro piccolo ci siamo. Guardando in tv quanto è successo ci siamo spaventati tanto anche perché qui ho moltissimi amici. Quindi ora occorre festeggiare la voglia di ricostruire e di ricominciare. C’è poi un’altra visione: la Notte Rosa è una notte nella quale forse si ribadisce che al di là dei dettagli anatomici siamo fondamentalmente uguali, uomini e donne".

Che rapporto ha con Riccione e la riviera romagnola?

"Bellissimo. La considero un po’ l’estensione di Catania, siete uguali a noi. Le vostre donne quando mandano i figli in gita come minimo danno loro un panino col salame. I romagnoli quando ti invitano sono sempre molto ospitali come i meridionali, accoglienti e calorosi, simpatici, mi piacciono tanto. Sono per metà veneta e quindi conosco tutte le anime dal nord al sud. Sono stata più volte a Rimini e a Riccione, dove ho sempre mangiato molto bene, appena arriverò prenderò un fritto".

Su quali progetti sta lavorando?

"Sto scrivendo nuove canzoni, per il resto sono impegnata in questo concerto, ho un tour con Elvis Costello e un altro con Marina Rei. Poi c’è ‘Terra ca nun senti’ dove con tutta la band recuperiamo i suoni della tradizione. Insomma tre tour con repertori diversi tutti insieme appassionatamente, per cui passo le mattine a studiare, mentre il mio bambino mi viene dietro suonando il basso. Sarebbe in grado di accompagnarmi in tutti gli spettacoli".

Qual è ora il suo sogno?

"Voglio costruire una casetta su un albero, la sto progettando da tre mesi, per andarci a vivere la prossima estate assieme a mio figlio Carlo che ha dieci anni. Sarà il nostro rifugio".

Nives Concolino