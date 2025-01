Carnevale, cresce l’attesa per la grande festa. Anna Tatangelo sarà la madrina dell’evento

Sarà la cantante Anna Tatangelo (nella foto) la madrina di questo carnevale in programma domenica 16 febbraio. Si parte come sempre alle 14.15 in piazza Ganganelli con l’apertura del campionato italiano di velocità femminile, con Gradara Corse. Alle 14.30 i tamburi di Muna Boa scandiranno l’arrivo della madrina Anna Tatangelo che dopo la parata in auto si esibirà sul palco. In programma un vero concerto live dove l’artista presenterà una piccola scaletta con i suoi brani più conosciuti. Alle 15.15 via alla sfilata di carri allegorici, quindici in tutto che si sposteranno nell’anello del centro. Dai carri, come da tradizione, i personaggi in costume distribuiranno dolci e gadget. Il percorso si chiuderà alle 17 in piazza Ganganelli con la festa che continuerà con il dj set di Peter e Pigna e una merenda per tutti.

La festa, organizzata da Pro Loco, Città Viva e Gm Group e sotto la direzione artistica di Mirco Guidi, sarà condotta da Andrea Prada. Per la sicurezza, ci saranno modifiche alla circolazione e alla sosta per le vie del centro commerciale naturale e nelle vie limitrofe. Nelle prossime settimane l’amministrazione presenterà il nuovo piano viabilità che solitamente predispone divieti dalle 8 alle 20 del giorno dell’evento, e emanerà un’ordinanza di divieto di consumazione e vendita di bevande in contenitori di vetro.