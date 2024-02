Carnevale, è qui la festa con Cristina D’Avena

Sarà una festa davvero... animata. Sarà Cristina D’Avena, la cantante amata da grandi e piccini per le sigle di tanti cartoni animati, l’ospite speciale del Carnevale di Santarcangelo, che si terrà domenica. La festa è organizzata dalla Gm consulting in collaborazione con la Pro Loco. Cristina D’Avena sarà la ’madrina’ dell’evento e canterà dal vivo alcuni dei suoi brani più famosi. A presentare il Carnevale di Santarcangelo sarà il comico e Youtuber Andrea Prada. La festa partirà alle 14,45 e ad aprirla sarà la stessa Cristina D’Avena, poi spazio alla banda musicale e alla sfilata dei carri allegorici. Che saranno in tutto una decina, preparati da gruppi di Santarcangelo e anche di comuni vicini, da Rimini a San Mauro, da Sogliano a Gatteo. Oltre 200 i figuranti in maschera. Durante il corteo naturalmente non mancherà il lancio di caramelle e coriandoli. Alle 17,30 il gran finale del Carnevale tra balli e merenda.