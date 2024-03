Carnevale in ricordo del piccolo Ethan

Artisti di strada, esibizioni di danzatori, musica, lancio delle caramelle e gadget e ovviamente carri allegorici: il conto alla rovescia per il Carnevale di Verucchio è agli ultimi giri di lancetta e l’appuntamento con l’evento organizzato da Gm Consulting con il patrocinio dal Comune di Verucchio è per domani.

Ad aprire la giornata saranno una serie di performance in programma a partire dalle 14.30 in piazza Europa, dove si susseguiranno appunto lo spettacolo del giocoliere e mangiafuoco, il truccabimbi e l’esibizione delle scuole di ballo Dance Mania, Artefonia, Passi di Stelle, New Grafic Ballet e Dance Harmony e dello Yonghon Taekwondo. Poi le sfilate.

"In un momento di festa tanto amato dai bambini – le parole della sindaca Stefania Sabba – la solidarietà resta centrale e il nostro pensiero va al piccolo Ethan, un piccolo angelo della nostra comunità volato in cielo qualche giorno fa. In piazza Europa ci sarà lo stand di Arop che sostiene i bambini affetti da malattie oncoematologiche".