Carnevale, oggi si fa festa a Perticara. Aspettando la sfilata dei carri a Novafeltria

Carri allegorici, maschere e tante sorprese. Dopo Santarcangelo, anche Novafeltria si prepara a festeggiare alla grande il Carnevale, coinvolgendo centinaia di residenti, volontari, associazioni e la Pro Loco. Si parte oggi con l’appuntamento storico organizzato nella frazione di Perticara, il Carnevale dei bambini, a cura della Pro Loco. L’evento partirà alle 15 (ingresso gratuito), tra animazioni e giochi per i più piccoli, e lo spettacolo di magia della Fata Gina. Nel frattempo è partito il conto alla rovescia del Carnevale di Novafeltria, giunto quest’anno alla 64esima edizione, l’evento di riferimento in Valmarecchia. L’appuntamento è per domenica 9 marzo – a partire dalle 14.30 – con la tradizionale sfilata di carri allegorici in cartapesta, alternati a quelli con sagome in legno pitturate a mano ma anche di gruppi mascherati. La particolarità è l’artigianalità delle opere: ogni singolo oggetto e tutti i costumi del Carnevale vengono realizzati a mano da artisti e volontari della Pro Loco e di NovArt. In azione sarte, scenografi, artisti, animatori, che da mesi si preparano al grande evento. Appuntamento con il Carnevale in piazza Vittorio Emanuele II, dove non mancheranno giocolieri, truccabimbi, gadget, gonfiabili e una ricca merenda per tutti. Saranno coinvolti anche i bambini delle scuole di Novafeltria, Talamello e Secchiano. Sempre il 9 marzo, a Sant’Agata Feltria, festa il Carnevale nella Sala delle scuderie dalle 15,30.

r.c.