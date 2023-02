Carnevale, si torna in piazza per salire sul carro

È Carnevale. Tornano i carri allegorici, il lancio delle caramelle, le folle ai lati delle strade, le maschere, i coriandoli e la musica. Tornano gli appuntamenti che durante il periodo del Covid sono stati ridotti o sospesi come nel caso di Santarcangelo che domenica 19 febbraio attende la storica invasione del centro per assistere al passaggio dei carri dopo anni di pausa. Ma la festa può iniziare già da oggi. A Rimini, la parrocchia della Resurrezione in zona Grotta Rossa attende grandi e piccoli per il Carnevale insieme. Alle 14 festa nel piazzale davanti alla chiesa con un’esibizione di canto, maschere e carri allegorici. Ci sarà anche il trenino per i bambini. Sempre oggi a Torre Pedrera è tempo di Carnevalandia. La località si ispira alle maschere storiche, da Arlecchino a Pulcinella. Saranno presenti stand gastronomici nelle vie chiuse al traffico. All’evento partecipa anche l’organizzazione dottor Clown. Si parte dalle 14,30. A Riccione, oggi dalle 14, si anima la piazza di Spontricciolo con il Carnevale organizzato dalla parrocchia di San Lorenzo. Ci saranno giochi, maschere, truccabimbi e musica. Ha deciso di fare festa oggi anche Morciano. La festa si sposta in piazza Risorgimento dove alle 15 partirà la sfilata dei carri allegorici. La sfilata sarà aperta da uno spettacolo a cura dei pirati acrobatici dell’Atletica 75. Oggi pomeriggo festa anche al Rock Island con una reunion carnevalesca. Il 19 febbraio si concentreranno la maggior parte delle iniziative, anticipate dalla serata del sabato. Nella notte sarà tempo di festa e maschere al Satellite, nella zona mare di Rimini, e all’Altromondo Studios. Sempre domenica 19, oltre a Santarcangelo, festa in centro a Rimini con Color coriandolo giunto alla XXI edizione. Piazza Cavour sarà il luogo della festa con spettacoli, musica, giochi, maschere, effetti pirotecnici e l’animazione musicale di Radio Bruno. Oltre alle maschere ci saranno artisti, giocolieri, musicisti, acrobati, e non mancheranno i coriandoli per una festa che si allargherà alle altre zone del centro storico. Color Coriandolo tornerà il martedì grasso portando sfilate in maschera, personaggi con volti di cartapesta, trampolieri, farfalle luminose, acrobazie, per un pomeriggio in compagnia dei personaggi più amati del capolavoro di Lewis Carroll: da Alice al Cappellaio Matto, da Bianconiglio alla Regina di cuori.

Anche Viserba festeggerà il 19 febbraio in piazzale Pascoli con il comitato turistico che invita a un pomeriggio di festa con i ragazzi del Viserba Village che animeranno la piazza. Ci saranno anche gli stand gastronomici. Si parte dalle 15,30.

Ritrova la festa del Carnevale anche San Giovanni in Marignano. Domenica 19 febbraio dalle 15 le maschere occuperanno piazza Silvagni. Sarà presente la Bianch’ottoni microband. Un pomeriggio di festa con macchinine elettriche, gonfiabili, musica e non mancherà il lancio di dolciumi. La festa si accenderà alle 15.

A Novafeltria hanno deciso di fare festa sette giorni più tardi, il 26 febbraio. Nella grande piazza tornano i carri pronti a sfilare davanti al pubblico. Ci saranno gruppi mascherati, spettacoli danzanti, truccabimbi, i gonfiabili ed anche i Pony games per i più piccoli. A intonare i canti ci penseranno i Pasqualotti. Saranno presenti anche stand gastronomici.

Andrea Oliva