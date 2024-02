Carnevale tra acrobati, musica e artisti

È tempo di Carnevale. Nella sola Rimini sono tanti gli appuntamenti attesi tra domani e il martedì grasso sperando che il meteo non rovini la festa.

Torna ColorCoriandolo con due giorni di festa in centro storico, trasformato in un’arena a cielo aperto per spettacoli e musica, con artisti, giocolieri, musicisti, acrobati ed effetti pirotecnici. Tornano le maschere, i coriandoli e le stelle filanti tra piazze e il corso. Domani dalle 15 toccherà a giocolieri, acrobati, danzatrici, accompagnati dalla Brass Band tra successi pop e musica classica. Poi gli Africa Acrobats si esibiranno in piramidi umane, evoluzioni aeree, numeri di acrobatica. Il bis martedì con la performance di artisti in costume e magiche creature provenienti dalla Luna. Tra i presenti alla festa ci saranno anche trampolieri, acrobati e ballerini, creando luminosi quadri viventi. Per tutto il periodo di Carnevale, in piazza Cavour è attiva la giostra francese. La festa di Carnevale sarà anticipata ad oggi a Viserbella, in via Porto Polos. Appuntamento alle 14 nella piazza della chiesa tra la sfilata delle maschere, il gioco della pignatta e la baby dance, a cura del comitato Turistico.

Per Carnevale tornano le visite guidate in città con ‘Rimini incredibile’. Appuntamento oggi alle 15,30 al Ponte di Tiberio, ritrovo lato edicola. Un tour adatto a grandi e piccini. Al centro commerciale Le Befane è tempo di Carnevalastico, una festa nel castello delle principesse dove si può partecipare ai laboratori creativi e vivere in una fiaba incantata con tante sorprese. Si parte oggi fino a martedì. Domani al Parco Pertini, in via Tommaseo, al Ghetto Turco, si farà festa con musica, dolci e cioccolata per il Carnevale dei bambini, offerto dall’associazione Rimini per tutti, in collaborazione con la Coop Risorgimento e Punto verde. Si parte alle 15.

Sempre domani dalle 15,30 si festeggerà a Viserba in piazza Pascoli tra musica, giochi, truccabimbi, palloncini e stand gastronomici con zucchero filato, cioccolato, pop-corn e tanto altro. Alle 16, i Tnt in concerto. Si scaldano i carri anche a Santarcangelo: come ogni anno il Carnevale diventa un evento con una decina di carri allegorici a sfilare per le vie centrali dalle 14,45 e la madrina. Quest’anno sarà la cantante Cristina D’Avena l’ospite che domani festeggerà il Carnevale con le migliaia di persone attese.