Carnevale, un bellissimo week end Gli appuntamenti da non perdere

Tante iniziative per le feste di Carnevale. Tutta la provincia si colora di coriandoli e stelle cadenti. Domenica 19 febbraio e martedì 21 la gioia dei bambini non conoscerà limiti. Il centro storico di Rimini si trasforma in un’arena a cielo aperto per spettacoli, maschere, effetti pirotecnici, musica, giochi. Ad allietare la festa in persona anche gli artisti, i giocolieri, i musicisti e gli acrobati. E ancora allegria, perché nel pomeriggio dalle 15 alle 18 si esibisce la Brass Band con i suoi luccicanti ottoni impugnati da sei abili e “variopinti musicanti” pronti a inondare di note la città. Per i giovanissimi in cerca di un carnevale più colto, il 18 febbraio alle ore 17 al Fellini Museum nelle sale di Castel Sismondo, ecco un evento speciale: “Il Clown dei Clown: Fellini spiegato ai bambini”. Il Martedì Grasso sarà invece dedicato alle metamorfosi carnevalesche con i magici volti di cartapesta. E ancora vibrazioni a ritmo di tamburi, giganti trampolieri e graziose farfalle luminose, senza dimenticare i previsti effetti di luce e la moltitudine di acrobazie. Protagonisti speciali, poi, che non potevano mancare, ecco i personaggi di Lewis Carroll. Fra le vie del centro riminese compariranno infatti Alice, il Cappellaio Matto, il Bianconiglio e la Regina di cuori. A Viserba la festa continua dalle 15.30 alle 18.30 di domenica grazie al Comitato Turistico che ha organizzato un pomeriggio in piazza. Previsti tanti giochi, il ‘truccabimbi’ e, udite udite: palloncini per tutti i bambini presenti (!)

Bellaria Igea Marina si trasformerà nell’Isola del Carnevale. Qui l’appuntamento per la gioia è previsto alle ore 14.30 in Piazza Don Minzoni, dove inizierà una coloratissima sfilata in maschera. Truccabimbi e cantastorie anche a Verucchio per un giovedì carnevalesco spettacolare in Biblioteca. Ma attenzione “Non sono ammessi coriandoli, stelle filanti e petardi” fanno sapere dalla direzione, l’ingresso è libero. Santarcangelo di Romagna festeggerà altrettanto il suo Carnevale e per l’occasione anche la viabilità è stata prontamente modificata. Domenica 19 febbraio ecco i carri allegorici. Partiranno alle 14,30 girando tre volte in un cerchio attorno a via Montevecchi, piazza Ganganelli e piazza Marini. Ai carri si aggiungono le sfilate a tema, animazione, truccabimbi, senza dimenticare la tradizonale lotteria istantanea. A Riccione, domenica si festeggia il “Carnevale in Paese”. Dalle 15 in piazza Matteotti e Corso Fratelli Cervi tanto divertimento e coriandoli. I bimbi troveranno ad attenderli giochi e laboratori creativi, ma verranno anche stimolati in una avvincente caccia al tesoro.

Andrea G. Cammarata