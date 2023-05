Caro-affitti: a Cattolica 250 famiglie in difficoltà

A Cattolica si alza il livello di guardia sul caro affitti con quasi 250 famiglie che chiedono aiuti per contributi e sostegno all’ente pubblico. Se ne parlerà anche questa sera in consiglio comunale grazie ad una mozione che sarà presentata dai due consiglieri di maggioranza Roberto Franca (Idee in Comune) e Marco Magnani (Cattolica Futura). "Presenteremo una mozione – spiega Franca – per sollecitare il governo a ripristinare il fondo sui contributi per gli affitti e la morosità incolpevole. Un fondo che non è più finanziato da questo governo, ma rappresentava una risorsa fondamentale per aiutare le tante famiglie in difficoltà con il loro bilancio economico mensile. Basti dire che a Cattolica oltre 144 famiglie hanno chiesto contributi per l’affitto ottenendoli: meno dell’anno precedente, ma ce ne sono quasi un centinaio che sono rimaste fuori, dunque quasi 250 famiglie in difficoltà con l’affitto a conti fatti. Cifre preoccupanti che fanno riflettere sullo stato di crisi socio-economica che stiamo vivendo e sul tema della casa da non sottovalutare assolutamente".

D’altronde Cattolica con il suo mercato degli affitti vive a due velocità oramai. "Ci sono sempre più giovani famiglie che si allontanano dal mare e cercano casa nell’entroterra – conferma il consigliere comunale – sia perché gli affitti non accennano a diminuire in riva al mare, sia perché non si trovano più affitti annuali in quanto i titolari di appartamento preferiscono i clienti stagionali. Un fenomeno che genera anche un certo flusso migratorio nella popolazione cattolichina".

Non a caso recentemente proprio l’assessore ai Servizi sociali Nicola Romeo ha lanciato pure l’allarme sul calo di popolazione cattolichina, arrivata a circa 16.500 cittadini rispetto agli storici 17mila. Dunque occorre una soluzione: "Il fondo statale va ripristinato – conclude Franca – perché darebbe manforte ai fondi regionali e comunali che da soli non bastano a coprire tutte le esigenze. Negli anni scorsi riuscivamo a sostenere le famiglie locali con almeno tre mensilità di affitto in un anno, ora molto meno a fronte di questi tagli statali".

Luca Pizzagalli