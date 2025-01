Caro affitti e attività sportive: 50mila euro di aiuti alle famiglie

Cinquantamila euro a sostegno delle famiglie. Due le iniziative della giunta. La prima, stanziamento di 36mila euro, per i nuclei più fragili e quelli con figli, a contrasto di "una delle maggiori criticità del nostro tempo, casa e il caro affitti", spiega l’assessore al Welfare Ivan Monticelli. La seconda - 15mila euro di aiuti - per "incentivare l’attività motoria dei bambini e dei giovanissimi". Il contributo affitti integra i fondi della Regione. "Per come è costruito il bando regionale – afferma l’assessore – solo una minima parte delle domande presentate, 112 totali a Bellaria Igea Marina, possono essere oggetto di contributo. Parliamo di una trentina di beneficiari, che grazie allo stanziamento di questi 36.000 euro quasi raddoppieremo, di fatto consentendo lo scorrimento della graduatoria e di ricomprendere tra i beneficiari almeno 20-25 nuovi nuclei famigliari". Le famiglie interessate non dovranno presentare nuove istanze: la graduatoria appunto ’scorre’: è già fatta. "I nuovi beneficiari saranno contattati direttamente dagli uffici comunali", A breve poi uscirà un bando per contributi a sostegno dell’attività motoria dei bambini e dei giovanissimi. "Intendiamo promuovere l’attività fisica in tutte le sue forme – precisa Monticelli convinti dell’importanza dell’attività motoria per la salute e per la qualità della vita, ma anche della sua valenza in ottica di socializzazione, integrazione e inclusività". Il contributo riguarderà i minori tra i 6 e i 14 anni, che frequentano - tra ottobre 2024 e giugno 2025, per la durata di almeno 4 mesi - corsi o attività sportive a pagamento presso associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute, quote di iscrizione e tariffe di frequenza. L’idea è quella di destinare 150 euro per ogni primo figlio, poi via via 75 euro per ogni figlio ulteriore a partire dal secondo: calcoliamo saranno interessati un centinaio di ragazzi".