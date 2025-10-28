Caro-affitti, la ricetta della Cisl: "Ricaviamo alloggi negli ex hotel"

Affitti sempre più cari nel Riminese. Un mercato ’drogato’ (anche) dalle tante, troppe case date ai turisti. L’allarme arriva dalla Cisl, che ha partecipato – nei giorni scorsi – al convegno promosso da Acer sul piano casa e l’emergenza degli alloggi nel Riminese. "Nella nostra provincia – attacca il sindaco – nel giro di 4 anni gli affitti sono più che raddoppiati, passando da 11,8 euro al metro quadrato (in media) nel 2020 ai 25 toccati nel 2024". E dopo una contrazione nell’anno in corso, "per il 2026 il mercato degli affitti si attesterà tra i 21 e i 23 euro". Per questo la Cisl Romagna e il Sicet (Sindacato inquilini casa e territorio) parlano di "una vera e propria emergenza nel Riminese", che "minaccia la coesione sociale".

Gli affitti stanno diventando "insostenibili". Tanto che nel 2024 sono state quasi 2.500 le famiglie, incluse alcune dove lavorano almeno 2 persone, costrette a presentare domanda di bonus affitto. Canoni alle stelle, eppure a Rimini (come emerso anche nel convegno) "ci sono 12.600 case vuote e 400 alberghi inutilizzati", chiusi da anni. E il numero di alloggi di edilizia sociale è ancora troppo basso: "Abbiamo 2.300 appartamenti a fronte di una lista d’attesa che ne richiederebbe il doppio".

Ecco perché, spiega la segretaria Cisl Elena Fiero, "a Rimini serve una pianificazione urbanistica coraggiosa che risolva il problema. Abbiamo strutture ricettive vuote e, paradossalmente, tanti lavoratori, tra cui quelli di categorie essenziali come sanitari, insegnanti e forze dell’ordine, che non riescono a trovare casa". Il nuovo Pug (Piano urbanistico generale di Rimini) "deve dare risposte. Dobbiamo ricavare, da tanti hotel vuoti e colonie fatiscenti, anche studentati, foresterie per gli stagionali e appartamenti accessibili a tutti i residenti. Anche le imprese possono giocare un ruolo importante". Cisl chiede, a tutti i Comuni del Riminese, di istituire un tavolo permanente per l’emergenza casa.