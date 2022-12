Caro bollette, anche la Caritas chiede aiuto

Una Caritas molto attiva nell’anno che si sta concludendo, con numeri che fanno riflettere sulla povertà che si sta diffondendo in città. Ben 385 le persone che vi si sono rivolte (dai 20 ai 75 anni), 22.600 pasti distribuiti dalla mensa, di cui quasi 6.700 a domicilio per famiglie in difficoltà con la spesa quotidiana, 292 distribuzioni di pacchi viveri, 203 distribuzioni di vestiario e 128 interventi di primo ascolto psicologico. Interventi importantissimi in un tessuto cittadino dove aumentano nuclei famigliari e singole persone in difficoltà. "L’anno che si sta concludendo ha portato naturalmente nella comunità in cui noi operiamo innumerevoli difficoltà sociali che si ripercuoteranno sicuramente anche negli anni a venire – afferma don Andrea Scognamiglio, parroco di San Pio V a Cattolica – ed è doveroso rilevare che l’impegno profuso dai volontari della Caritas di Cattolica, anche nei periodi più bui, non è mai venuto a meno. Garantendo, nella massima sicurezza personale e altrui, tutti i servizi che potevano essere erogati nel rispetto delle misure di prevenzione della pandemia. Il servizio mensa, che negli anni passati chiudeva durante la stagione estiva, è sempre rimasto aperto anche per fronteggiare l’elevato aumento dei pasti a domicilio richiesti sia direttamente da privati che dall’ufficio assistenza del Comune di Cattolica. Gli addetti alla mensa sono rimasti sempre gli stessi".

Ma ecco anche un appello alla città: "Tutte le misure che si sono dovute adottare per la prevenzione della pandemia – conferma il parroco – hanno richiesto purtroppo un esborso economico non indifferente per una piccola realtà come la nostra, che ha inciso pesantemente sul bilancio annuale: acquisto di mascherine, guanti, disinfettanti, detersivi per incremento pulizie locali, contenitori per asporto. Un discorso a parte, poi, merita il rincaro abnorme delle tariffe della luce, dell’acqua e del gas. Chiunque voglia aiutarci e sostenerci economicamente è il benvenuto, perché il prossimo anno certamente richiederà il medesimo sforzo in termini di strutture e gestione". Infine un ringraziamento ai tanti volontari che rappresentano una bella realtà per la parrocchia: "Se c’è una costante sulla quale potremo sempre contare è sicuramente il senso di abnegazione dei volontari della nostra Caritas e il senso di solidarietà dei nostri concittadini che ringraziamo di cuore ancora una volta" conclude il parroco. Luca Pizzagalli