Caro bollette, dal Comune 220mila euro

Un salvagente per famiglie e imprese. Circa 220.000 euro la cifra stanziata dal Comune contro il caro bollette. "Una misura concreta rivolta alle famiglie e alle attività economiche". "Sul fronte delle utenze domestiche, sono oltre 400, tra famiglie e singoli cittadini, i soggetti aiutati "ad alleviare l’impatto del caro bollette, con riferimento alle utenze luce e gas". Tra la somma stanziata la scorsa primavera e quella di novembre, il fondo totale destinato alle famiglie a parziale copertura delle utenze domestiche è stato di 150.000 euro, a cui si aggiunge la consegna di nuovi buoni spesa avvenuta nel 2022 per un valore di circa 10.000 euro. "Una somma grazie alla quale gli uffici – spiega il Comune – sono riusciti ad accogliere quasi l’80% delle richieste pervenute in sede di bando: assegnando contributi dai 260 ai 500 euro a seconda della condizione economica degli aventi diritto e beneficiando le famiglie più in difficoltà". A breve "liquidazione di contributi per le imprese (artigiani, esercenti, albergatori, commercianti) per 70mila euro. Quasi 200 le domande presentate, tra attività annuali e stagionali".