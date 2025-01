Caro carburante. Prezzi in aumento al massimo da agosto: "E tornano le accise"

Con le basse temperature di gennaio a scaldare i riminesi si pensano i rincari. Il prezzo dei carburanti è arrivato al massimo dall’agosto scorso, e si aggiunge a una serie di segni più che stanno pesando sulle tasche dei cittadini, mentre l’inflazione vola a Rimini: nel 2024 +1,6%, terzi più cari d’Italia. L’energia elettrica prevede in rincaro del 18% nelle tariffe dei cosiddetti ‘vulnerabili’, categorie che dovrebbero essere protette, ma hanno ancora tariffe variabili a seconda delle oscillazioni del mercato. Del gas si è già detto, l’aumento del 2,5% va sommato al maggior consumo delle famiglie tra l’autunno scorso e questo inizio di inverno. E nei prossimi mesi la situazione potrebbe peggiorare. Per Federconsumatori si potrebbero raggiungere rincari del 30%. A peggiorare la situazione ecco giungere il prezzo dei carburanti alla pompa, in rapida ascesa.

Federconsumatori, conil presidente provinciale Graziano Urbinati, dà i numeri: "Prosegue anche nella nostra provincia la scalata dei costi dei carburanti, che segnano oggi un rincaro, rispetto a inizio gennaio, del +1% per la benzina e del +2,5% per il diesel. In provincia la benzina sfiora quota 1,80 euro al litro in media self service, e il gasolio supera quota 1,72 euro al litro. Sulle autostrade, i prezzi sono in media di 1,9 euro al litro per la benzina self e a 1,82 per il gasolio self. Non si vedevano massimi così alti da agosto dello scorso anno".

Il costo dell’energia e dei carburanti cresce e si porta con sé tutto il resto. Inutile ricordare che buona parte delle merci nel paese viaggia su gomma, e se il trasporto aumenta anche il costo finale da addebitare al consumatore ne terrà conto, sottolinea l’associazione dei consumatori.

"Stupisce e in un certo senso sconcerta l’immobilità del Governo di fronte a questa situazione. Governo che, ricordiamo, si era ripromesso in campagna elettorale di intervenire prima di tutto sulle accise, per poi smentirsi ipotizzando addirittura un aumento delle accise del diesel". La questione delle accise non è stata dimenticata, avverte l’associazione. "E’ ancora sul tavolo delle commissioni competenti, che dovrebbero discuterne la prossima settimana: stando alle ipotesi più recenti si parla di un aumento di 1 centesimo di euro per l’accisa sul diesel, con un contestuale taglio di 1 centesimo per l’accisa sulla benzina, nell’ottica di un progressivo riallineamento. Un centesimo che poi, per effetto dell’Iva (che non dimentichiamo è applicata anche sulle accise) si tradurrebbero ai costi odierni in circa 1,30 centesimi sul prezzo finale". Un piccolo balzello, ma a forza di sobbalzare il conto finale pesa sempre più.

La graduatoria delle città più care d’Italia stilata dall’Unione nazionale dei consumatori per l’anno appena trascorso pone Rimini sul podio (+1,6%), in terza posizione dietro a Brindisi e Bolzano. Ma se si guarda a quanto questo aumento ha inciso ecco che Bolzano passa in prima posizione e Rimini in seconda con un incremento delle spese in un solo anno per famiglia equivalente a 435 euro. In regione le altre provincie restano lontane da queste cifre. La distanza dalla condizione riminese diventa siderale se la si paragona all’unico caso in Italia in cui il costo della vita diminuisce. Parliamo di Campobasso con un -0,1%. Da un anno all’altro una famiglia ha risparmiato 21 euro.

Andrea Oliva