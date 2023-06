"Caro dottor Antonio, mi consigli il ricovero?"

Era un sabato pomeriggio, gennaio 2022. "Mi arriva una telefonata da Roma: c’è una persona importante che vorrebbe parlarti, ti contatterà a breve. Poco dopo mi arrivò la chiamata (da un numero sconosciuto), era Silvio Berlusconi".

Antonio Barboni è tra i riminesi che hanno fondato Forza Italia a Rimini, arrivando a diventare prima consigliere comunale e poi senatore degli azzurri. Con Berlusconi aveva costruito un rapporto franco, "perché Silvio era così: pacche sulla spalla, battute sul calcio. Quel sabato mi chiamò. Era in previsione il suo ricovero, voleva avere da me un parere medico. Rimanemmo al telefono venti minuti. Mi chiamava il ‘nostro dottor Antonio’. Poi qualche tempo dopo mi arrivò a casa un pacco. Dentro c’era una lettera firmata da Silvio Berlusconi e due quadri provenienti dalla sua collezione. Da allora sono appesi in sala". Amato e odiato, criticato e osannato. Ma chi ha fatto politica con lui, gli riconosce di essere stato un innovatore. "Ha dimostrato – continua l’ex senatore – che era praticabile una nuova stagione della politica, fatta di alternanza e di contrapposizione sui contenuti per il bene del Paese".

È un Berlusconi aperto e pronto a imparare da tutti quello che emerge nei ricordi di Sergio Pizzolante, ex parlamentare. "L’ho incontrato la prima volta prima di Natale del 2005, ad Arcore, con Stefania Craxi ed altri socialisti milanesi". In quell’incontro Pizzolante parla della differenza tra il riformismo e i riformatori. "Mentre parlavo Berlusconi si alza, prende da un mobiletto un blocknotes, lo mette di fianco al piatto e prende appunti. Prende appunti. L’uomo più ricco d’Italia, il presidente del consiglio in carica, prende appunti su quel che dice un quarantenne di Castrignano del Capo di Lecce. Gli devo l’esperienza più importante della mia vita: 12 anni di Parlamento. Gli devo la realizzazione di un sogno. Gli devo anche, ed è ancora più importante, l’essere stato preso per mano come tanti altri, quando con Tangentopoli stavo cadendo giù, nell’abisso".

Tra i tanti messaggi arrivati ieri non poteva mancare quello di Filippo Giorgetti, sindaco azzurro di Bellaria: "Un grazie per l’irripetibile percorso imprenditoriale, sportivo e politico, per l’impegno nella vita pubblica, per quello che ha fatto e dato in una storia, la sua, così unica". Anche Jamil Sadegholvaad, primo cittadino di Rimini, ha voluto ricordare il Cavaliere: "Ha saputo farsi apprezzare anche da alcuni suoi nemici. E la sua vita ha più volte toccato la nostra città: gli appuntamenti elettorali, gli interventi al Meeting, la leggendaria presenza di un giovanissimo Silvio prima che diventasse Berlusconi, che negli anni ’50 e ’60 si era esibito come cantante in alcuni mitici locali di Rimini". Per Emma Petitti Berlusconi "ha segnato, come imprenditore e politico, una parte importante della storia degli ultimi 50 anni".

Andrea Oliva