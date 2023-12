Caro Natale per il portafogli: "Addobbi e smartphone ecco la lista dei rincari"

L’inflazione rallenta? Macché, per Natale la spesa si fa sempre più pesante sulle tasche dei riminesi. A monitorare i costi ci ha pensato l’Osservatorio di Federconsumatori. "Circa il 68% di chi ha effettuato acquisti in occasione del Black friday – spiega Graziano Urbinati presidente provinciale di Federconsumatori – lo ha fatto anticipando lo shopping natalizio". Buona parte dei cittadini utilizzeranno due parole chiave: sostenibilità e utilità. Per l’associazione quest’anno cresceranno del 7,2%, rispetto a un anno fa, le persone che rinunceranno a fare regali a Natale.

Addobbi. L’atmosfera di Natale è fatta di luci, alberi e addobbi a cui non si può rinunciare, ma alla cassa ecco la sorpresa. L’Osservatorio ha rilevato rispetto al Natale 2022, aumenti per la carta regalo (+44%), le coccarde (+29%) e i nastri per confezionare i pacchi (+32%). Chi può, si è ben visto dal comprare un nuovo albero. Un finto abete alto circa due metri di media qualità è aumentato tra il 7 e il 9%.

Giocattoli. I prezzi vedono aumenti più contenuti. Un drone costa il 3% in più mentre le biciclette del valore di circa 200 euro in media non superano il 2%. Per l’associazione i prodotti con i maggiori aumenti sono monopattini (+17%) e maxi peluche (14%). Le bambole sono al +9% mentre le auto radiocomandate restano in linea con un anno fa.

Tecnologia. E’ in questo settore che per l’Osservatorio si palesano i maggiori aumenti. Gli ultimi modelli di smartphone sono aumentati in media del 20%. Gli smartwatch addirittura del 50%. Aumenti significativi per gli altoparlanti wireless (39%), i tablet (24%), e i decoder digitali terrestri (13%). In crescita anche le console e i giochi per console, i note book e le fotocamere digitali.

A tavola. Non rimane che ritrovarsi a cena alla vigilia, ma attenzione, i prezzi degli alimentari sono aumentati del 12% da un Natale all’altro. Lenticchie, torroni e i mix di frutta secca viaggiano tra il 23 e il 24%. Cotechini precotti e spumanti è bene trovarli in offerta se non si vuole spendere il 13% in più. Anche il panettone è cresciuto del 9% dice Federconsumatori.

Andrea Oliva