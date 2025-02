Caro parcheggi, prezzi lievitati. Più di 6 euro per un giorno in centro

Parcheggi più cari per sbarcare in centro storico. Dopo anni di tariffe bloccate, il Comune ha deciso di ritoccare le cifre nelle zone A e B, rispettivamente quelle che si trovano subito fuori dalle mura del centro storico, e quelle del centro storico e a Borgo San Giuliano. Gli effetti si sono visti dall’inizio dell’anno, e se ne sono accorti non solo i clienti delle attività o chi vuole farsi una passeggiata in centro, ma anche chi ci lavora. Il Comune ha cercato di limitare l’impatto dell’aumento delle tariffe sui lavoratori della zona e sulle attività commerciali. Lo ha fatto mantenendo invariate le agevolazioni sugli abbonamenti, come sottolineato dall’assessore alle Attività economiche Juri Magrini. Tuttavia le tariffe nei parcheggi della zona centrale della città sono molte più di due per effetto di parcheggi privati con varie gestioni.

Ecco la mappa di come cambia la sosta a Rimini. Al di fuori delle mura vanno considerate tra le altre, le aree di sosta all’ex Sartini o in via Padre Tosi, vicino alla vecchia mutua. Qui le tariffe sono da zona A, dunque sono passate da 80 centesimi l’ora a 1 euro, mentre il forfettario giornaliero è passato da 2,50 euro a 4. Questo accade in tutti i parcheggi pubblici al di fuori dalle mura, ma per il Flori e lo Scarpetti il discorso non vale perché la gestione è privata. Ciò significa che al Flori si continuano a pagare 1 euro l’ora anche domenica e festivi, e non c’è forfettario giornaliero, mentre allo Scarpetti si pagano 60 centesimi l’ora e un giornaliero di 2,50. Il rincaro delle tariffe include anche gli stalli blu nella zona del Borgo Sant’Andrea, dove si trova il parcheggio in via da Melozzo da Forlì, ad esempio. Gli aumenti riguardano anche le aree di sosta nella zona di Borgo San Giovanni, anche in questo caso al di fuori della cinta muraria del centro.

All’interno delle mura si è invece in zona B e la tariffa oraria parte da 1,50 euro contro 1,20 precedente, mentre il forfettario ammonta a 6,50 euro al giorno contro i vecchi 4,5 euro. Nel Borgo San Giuliano i valori sono stati equiparati alla zona B, come se ci si trovasse in centro storico, dunque con le tariffe più alte. Spostandosi nella zona a mare rispetto al centro, il Settebello ha una gestione privata e rimane con le proprie tariffe (1 euro l’ora e giornaliero 8 euro). Il Metro park in via Dante Alighieri 1, zona stazione, ha 1,10 euro l’ora e 10 euro per parcheggiare dalle 8 alle 20. Nell’ex parcheggio padane, oggi chiamato Clementini, la gestione di Start Romagna prevede una tariffa oraria di 1 euro, mentre superare le 4 ore si pagano 4 euro per la giornata.

Al mare il costo delle strisce blu non è cambiato. L’intero settore del lungomare partendo dal porto e procedendo verso sud prevedono 60 centesimi l’ora e 2,50 per la giornata solo nel periodo invernale (1 ottobre 24 aprile) tra i lungomare Tintori e di Vittorio e piazzale Boscovich. In estate si passa a 1,80 euro l’ora o 6,50 per sostare 6 ore su tutto il lungomare compresi i viali delle Regine. A Marina centro si scende fino a 1,20 euro l’ora.