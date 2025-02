Caro vita alle stelle, sale l’inflazione. Stangata da 1100 euro a famiglia

Cara Rimini, quanto mi costi? Stando alle ultime indagini di Federconsumatori, tanto. La moneta - paragonando i dati di gennaio 2025 e 2024 - sta sempre più perdendo il suo potere d’acquisto, tanto da far figurare Rimini al secondo posto come città più cara in Italia. Tradotto: un’inflazione galoppante che cresce del 2,5% e riminesi costretti – spesso e volentieri – a rivedere le proprie scelte in termini di spese e consumi, preso atto che l’aumento dei costi si stima di 1100 euro a famiglia. Un po’ di dati evidenziano il trend negativo.

Aumenta il costo dei prodotti alimentari (+ 2,5%), cresce il prezzo di abbigliamento e calzature (+1%), trasporti (+ 2,7%) e servizi ricettivi e di ristorazione (+3,8%). Ma l’inflazione non si ferma e colpisce anche l’istruzione (+4,3%), i mobili e i servizi per la casa (+ 2,5%). Senza dimenticare le bollette (luce, acqua, gas, elettricità e altri combustibili) che aumentano del +1,3% rispetto a gennaio 2024, e crescono se paragonate con quelle del mese precedente con un +1,8%.

Nota dolente anche sul versante della salute con i prezzi che aumentano del +2,1% e vede i cittadini di Rimini rimandare o addirittura rinunciare all’appuntamento con visite e accertamenti. Spese necessarie che – come detto – non tutte le famiglie riescono a sostenere. E se le ripercussioni dell’inflazione toccano le famiglie, Federconsumatori avvisa che "non è esente da questo trend nemmeno il nostro sistema economico".

I rischi secondo la federazione sarebbero quelli "di una grave batosta sulla domanda interna e di conseguenza sull’intero sistema produttivo". L’associazione chiede "di intervenire per contrastare i nuovi aumenti e sostenere le famiglie per fare in modo che disagio, disuguaglianze e difficoltà non si aggravino ulteriormente".

Ma allora che fare? Quali possono essere le soluzioni per un problema sia macro che micro-economico? Sempre Federconsumatori propone: "La rimodulazione dell’Iva sui generi di largo consumo con un risparmio di oltre 516 euro annui a famiglia, la riforma delle accise e degli oneri di sistema su beni energetici e carburanti con eliminazione di voci obsolete e spostamento di altre sulla fiscalità generale". E ancora "la creazione di un fondo di contrasto alla povertà energetica e alimentare, maggiori aiuti per le spese scolastiche e più risorse per la sanità pubblica". Senza dimenticare l’incremento di "nuove misure più eque per il rinnovo dei contratti".

Aldo Di Tommaso