Carolina Guerra cambia vita e diventa campionessa di surf: “Vivo appieno il presente”

Rimini, 12 maggio 2023 – Più che una scoperta, un’illuminazione. Una decina d’anni fa, con in tasca una laurea in sociologia, Carolina Guerra era a San Diego, negli Stati Uniti, per studiare Business&Management nella locale università. E sulle spiagge californiane la ragazza santarcangiolese conosce il surf e se ne innamora subito, tanto che quella tavola sotto i piedi per lei è diventata un vero e proprio stile di vita.

"Il surf mi regala un grande senso di libertà – ammette Carolina, che è abituata a svernare in Costa Rica, dove si trova tuttora –. In quel momento non penso a nient’altro, sono felice, vivo appieno il presente. Questa passione è diventata poi uno stile di vita, attorno al surf c’è tutto un mondo, sono a contatto con la natura, curo l’alimentazione", aggiunge la forte surfista, 35 anni e ancora il desiderio di cavalcare l’onda, come i protagonisti dei suoi due film preferiti, ‘Point Break’ e, soprattutto, ‘Un mercoledì da leoni’. "Li ho visti tante volte. Il surfista deve pazientare molto, si aspetta sempre quest’onda perfetta che non arriverà mai, ce n’è sempre una migliore. Ed è così anche nella vita…", riflette Carolina, che non tralascia nulla nella preparazione.

"Alle 6 del mattino cerco di essere già in acqua e rimango lì a surfare per due-tre ore. Mi alleno pure a secco tra stretching e yoga, così come ho un coach che mi segue". E i risultati la stanno premiando, tanto che a Playa Avellana ha centrato la vittoria nella Copa Lola’s, tappa di quel circuito Pacifico che tra una settimana la vedrà gareggiare a Playa Negra, sempre in Costa Rica.

Ma un pizzico di nostalgia di casa non affiora mai? "Direi di no, qua sto bene. Certo, la famiglia un po’ mi manca, poi è morta mia nonna, che mi ha cresciuto, e questa perdita l’ho sofferta. La tecnologia comunque aiuta, tra l’altro mia sorella vive a Londra, mentre a Santarcangelo ho i genitori. E a giugno tornerò in Italia", rivela Carolina, che per potersi allenare dovrà però spostarsi, poiché il vento di Rimini e dintorni non è amico del surf. "Quando sono in Italia controllo il meteo e vado dove è prevista qualche mareggiata: Toscana, Liguria, Sardegna...", non pianta mai l’àncora Carolina.