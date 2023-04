Carolina Maestri, oggi l’autopsia

Autopsia fissata per oggi. Dopo l’esame autoptico verranno fissati i funerali. Grande commozione e cordoglio a Bellaria Igea Marina per la tragedia che ha travolto una anziana coppia di coniugi, Gino Mazzocchetti, 80 anni e Carolina Maestri, 79, i cui corpi senza vita sono stati ritrovati lunedì mattina dai carabinieri nel loro appartamento di via Marco Polo, a Bordonchio. Stando a quanto emerso, la donna, da tempo malata, si sarebbe spenta nella notte tra domenica e lunedì. Accortosi dell’accaduto il marito non avrebbe retto allo choc, togliendosi la vita.