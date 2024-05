Carota, mandarino, limone: un gelato dedicato a Sinner. In attesa del Sigep il settore si fa sempre più gustoso L'Osservatorio del Sigep analizza il settore gelateria in Europa: 2,2 miliardi di gelati venduti nel 2023, con l'Italia leader. Eugenio Morrone presenta un gelato speciale per omaggiare Jannik Sinner.