Carovana di nomadi in via Babbi. Scatta il blitz della polizia locale

Mercoledì scorso, la squadra di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini, supportata dal nucleo di sicurezza stradale, è intervenuta nella zona artigianale di via Babbi a Miramare. L’operazione condotta dagli agenti ha consentito lo sgombero di un’area che era stata occupata abusivamente da una carovana di nomadi provenienti dalla Sicilia. Un gruppo composto da 15 veicoli, tra cui camper e roulotte, che avevano occupato illegalmente la zona. Grazie all’intervento coordinato delle pattuglie di entrambe le squadre, che hanno identitificato tutte le persone presenti e i conducenti dei diversi mezzi, è stato possibile allontanare le carovane che avevano occupato l’area. Non è la prima volta che la zona artigianale diventa meta di carovane di nomadi: un fenomeno che spesso in passato ha fatto scattare le segnalazioni di residenti e titolari delle aziende.

Sempre mercoledì scorso, ma in via Marconi, gli agenti della polizia locale hanno fermato un gruppo di giovani che stazionava davanti all’ufficio postale. Durante l’identificazione, due ragazzi hanno consegnato agli agenti un coltello a serramanico, un manganello telescopico e piccole quantità di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno proceduto al sequestro del materiale e hanno denunciato entrambi i giovani per porto abusivo di armi. Uno dei giovani è stato segnalato alla Prefettura per il possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale, mentre l’altro, risultato privo dei documenti regolari, è stato accompagnato negli uffici del comando dei vigili in via della Gazzella per essere sottoposto ai rilievi dattiloscopici.