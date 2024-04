Carovana nomade. Scattano le multe

È ripartita la ‘stagione’ dei nomadi anche a Santarcangelo. Dopo quelli sgomberati a Rimini, ieri è toccata alle forze dell’ordine di Santarcangelo intervenire per l’accampamento nella zona artigianale lungo la via Emilia, in via della Cooperazione. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale e i carabineri, che hanno controllato e identificato tutti nomadi. Per tre di loro, risultati i conducenti dei vari camper e roulotte, sono scattate le multe da 50 euro per aver violato il divieto di campeggio su area pubblica. L’intervento di ieri mattina è il terzo effettuato dalla polizia locale di Santarcangelo dall’inizio dell’anno. Numeri che dimostrano, secondo il Comune di Santarcangelo, "la generale diminuzione del fenomeno registrata negli ultimi anni anche grazie all’opera di presidio dalla stessa polizia locale"