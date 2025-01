Carradori, missione per il futuro: "Sanità universale e più infermieri"

Direttore Carradori, questa è la sua seconda esperienza alla guida dell’Ausl Romagna. Che cosa significa per lei questa nomina? "È una conferma della fiducia che la Regione ripone nel mio operato, ma soprattutto una responsabilità importante nei confronti dei cittadini e del sistema sanitario. Ho sempre creduto nella sanità universale, un principio che considero un pilastro della nostra Costituzione".

Nel suo mandato, quali saranno le priorità per il sistema sanitario romagnolo? "Un elemento fondamentale sarà affrontare il problema del personale. In Italia soffriamo un deficit significativo, soprattutto per quanto riguarda gli infermieri, con un 22% in meno rispetto agli standard europei. È un gap che va colmato attraverso assunzioni, ma anche valorizzando le competenze del personale già in servizio".

La sanità ha vissuto momenti critici, dalla pandemia alle proteste degli operatori. Qual è la sua strategia per ricucire queste fratture? "La pandemia ha messo in luce le fragilità del sistema, ma ha anche mostrato la dedizione straordinaria di chi ci lavora. Per quanto riguarda le proteste, credo che siano parte della normale dialettica aziendale. Tuttavia, è mio compito ascoltare le esigenze del personale e lavorare affinché ci siano condizioni migliori. In Romagna abbiamo già registrato un aumento dell’8% del personale ospedaliero, che arriva al 12% tra gli infermieri, ma è necessario continuare a investire".

I Pronto soccorso sono spesso sotto pressione. Come intende intervenire? "Non possiamo ignorare che il sovraccarico nei Pronto soccorso è un problema strutturale, legato all’invecchiamento della popolazione e alla diffusione di patologie croniche e complesse. Non esiste una soluzione unica per ogni territorio. È necessario adattare i modelli di cura alla realtà locale".

Quali progetti strutturali saranno centrali nel prossimo futuro? "Le infrastrutture sono fondamentali per migliorare l’assistenza sanitaria. Continueremo a lavorare su interventi strutturali per rendere gli ospedali più moderni e funzionali. Tra le priorità, vi è il potenziamento dei servizi materno-infantili e di emergenza-urgenza, ma anche la promozione di strutture territoriali come le Case della Comunità".

Che messaggio vuole lanciare a chi lavora nella sanità e ai cittadini? "Agli operatori dico: il vostro lavoro è fondamentale e io sono al vostro fianco per creare un ambiente in cui possiate esprimere al meglio la vostra professionalità. Ai cittadini, invece, voglio ribadire che la sanità pubblica è un diritto che va difeso e migliorato".