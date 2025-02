Carta Bianca, guarda chi si rivede...

Nuovo appuntamento della stagione del teatro CorTe di Coriano, protagonista il duo comico Carta Bianca che domani alle 21 porterà in scena ‘Guarda chi si rivede’, di e con Daniele Graziani e Lucio Dal Maso. I Carta Bianca riaprono il sipario con il loro varietà, partendo dal titolo ‘Guarda chi si rivede’. Ma subito dopo si pongono una domanda: ma se non ci avessero mai visto? Da qui parte un racconto: gli inizi, le difficoltà di ora e allora, le gioie, le soddisfazioni di due artisti che hanno iniziato da zero in una società che oggi si ritrova divisa tra chi vive un continuo stato d’ansia e chi distratto, quasi distaccato, è assorbito dallo smartphone e dai social.

Dall’istantanea di questo mondo confuso nasce un viaggio ironico che attraversa le tappe della loro breve ma intensa carriera: una carrellata di quadri surreali, dove risvolti, trame e situazioni rappresentate diventano elemento da estremizzare facilitando la creazione di personaggi fuori dalle righe, esagerati e contraddittori, capaci di divertire il pubblico e, perché no, anche di farlo riflettere.