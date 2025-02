Sono in netto aumento le carte d’identità elettroniche erogate dal Comune di Coriano. Gli utenti che si sono rivolti agli sportelli del municipio, nel 2024 sono stati 1448, 300 in più rispetto al 2022. Dal giorno del rilascio dell’appuntamento, i tempi d’attesa sono di sette giorni. I mesi tra settembre e dicembre sono i più gremiti con il picco nell’ultimo mese dell’anno per 1448 pratiche erogate. La stessa tendenza si rileva nel 2022 e nel 2023 in cui i mesi successivi alla stagione estiva sono i più “pieni” agli sportelli.