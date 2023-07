Carte Pokémon rubate: condannati tre riminesi

Rimini, 7 luglio 2023 – Per qualcuno sono soltanto delle carte per bambini, buone come passatempo o come hobby per nerd e amanti di fumetti e videogiochi, ma esiste un mercato di nicchia nel quale il loro valore può raggiungere in alcuni casi cifre astronomiche.

Questo spiega perché, secondo la ricostruzione degli inquirenti, tre riminesi di età compresa tra i 23 e i 31 anni, tra cui due fratelli, avrebbero provato a piazzare in in negozio specializzato di Bologna delle carte Pokémon e Magic particolarmente rare, che però erano state rubate qualche tempo prima da un punto di vendita di Ravenna.

Difesi dall’avvocato Piero Ippoliti, i giovani riminesi si sono ritrovati alla sbarra davanti al giudice del tribunale di Rimini, accusati del reato di ricettazione. Il giudice li ha riconosciuti colpevoli e ha condannato i due fratelli a 2 anni (pena sospesa), mentre il terzo componente del gruppetto, che aveva alle spalle dei precedenti, è stato condannato a 3 anni. L’avvocato Ippoliti si è detto pronto a ricorrere in Appello.

Tutto era cominciato nel giugno del 2021, quando i tre riminesi si erano presentati in un negozio in via Cesare Battisti proponendo la vendita di un mazzo contenente alcuni pezzi davvero pregiati, di quelli che generalmente fanno gola ai collezionisti più sfegatati. Un affare che avrebbe potuto fruttare loro la bellezza di 12 mila euro.

A sentire puzza di bruciato è stato però il gestore del punto vendita, il quale esaminando le carte che gli venivano proposte si è ricordato all’istante del furto che era stato denunciato una decina di giorni prima da un collega di Ravenna. A quest’ultimo era stato sottratto un set dal valore di quasi 34mila euro.

Alcune delle carte (non tutte) proposte dei riminesi, corrispondevano a quelle sparite dalla vetrina del negoziante ravennate.

Il titolare del punto vendita bolognese ha così pensato bene di allertare le forze dell’ordine, che sono accorse in via Cesare Battisti. A seguito di accertamenti approfonditi, alcune delle carte sono risultate essere le stesse di quelle oggetto di furto. Per questo motivo nei confronti del terzetto è scattata una denuncia.

Sospettando un ‘giro’ molto più ampio, la polizia di Stato aveva inoltre proceduto ad effettuare delle perquisizioni nelle loro abitazioni.