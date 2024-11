Cartelli in strada: "No alla riapertura della cava"

Nuovi cartelli spuntano lungo la statale Marecchiese e in zona Ponte Santa Maria Maddalena e Uffogliano. Sono quelli del gruppo di cittadini che chiedono a gran voce, da settimane, di non fare riaprire la cava Monte Ceti. "Avevamo presentato delle osservazioni all’amministrazione di Novafeltria – dicono i residenti – sulla riattivazione della cava Costantini. Ma ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta. Questo silenzio ci esaspera". I cittadini hanno chiesto delucidazioni sul progetto che prevede la riattivazione della cava per i prossimo anni, "ci è stato detto che useranno le mine e questo creerà disagi ai cittadini. Vorremmo prima un monitoraggio delle operazioni".