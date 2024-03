Cartello in ambulatorio: “Troppi pazienti, non ho tempo per tutti: lamentatevi con l’Asl”

Rimini, 2 marzo 2024 – “Per le lamentele scrivete all’Asl". I pazienti del medico di famiglia Giancarlo Camillini si sono trovati il cartello davanti in ambulatorio, scritto nero su bianco su un foglio appeso alla vetrata. La comunicazione del medico di base non ammette equivoci. "Ho messo quel foglio dopo l’ennesima lamentela ricevuta da me e dalla segretaria, perché i pazienti devono sapere in che condizioni siamo costretti a lavorare".

Su un aspetto il dottor Camillini è chiaro: non si tratta di uno scaricabarile. "Siamo medici della mutua, e se le cose non vanno a livello di organizzazione la responsabilità non può essere la nostra. Lavorare con 1.600 assistiti è disumano. È impossibile accontentare tutti soprattutto dopo la pandemia. Dal Covid in poi le persone sono molto più attente al proprio stato di salute e le richieste quotidiane sono aumentate in modo esponenziale. Com’è pensabile dare risposte di ‘qualità’ a pazienti a cui puoi dedicare meno di dieci minuti? Per offrire una medicina territoriale di qualità servono più medici di base, non i Cau". Da quando il medico ha appeso il foglio sono arrivate diverse testimonianze di solidarietà dai pazienti. "Alcuni colleghi, anche giovani, hanno già mollato. Se non cambieranno le cose ce ne saranno altri".

Non è l’unico medico a lamentarsi. Altri colleghi lo fanno ormai quotidianamente nelle chat di Whatsapp con i pazienti, oppure in ambulatorio quando si trovano la sala d’aspetto gremita e il cellulare intasato dai messaggi. "Purtroppo è così – spiega Pietro Pesaresi per il sindacato Snami -. I medici di base hanno numeri di pazienti che in alcuni casi arrivano a superare i 1.700. Oggi la nuova regolamentazione pone il limite di 1.575 a cui arrivare in modo progressivo quando avvengono cessazioni dei rapporti. In vallata, a Novafeltria, c’è la situazione più difficile. È qui che è prevista una ulteriore deroga che porta il limite massimo per il medico di base a 1.800, un po’ quello che è accaduto nella Regione Sardegna".

Una simile quantità di pazienti provoca una mole di richieste quotidiane "che diviene molto difficile esaudire – riprende Pesaresi –. In media tra messaggi, mail e ambulatorio superiamo il centinaio di persone al giorno, una quantità improponibile". A peggiorare la situazione c’è la burocrazia, altro nemico tante volte invocato dai medici di famiglia.