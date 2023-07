Cartomanti, maghi e fachiri: in centro le ’Notti della luna’

Due notti ’magiche’ a Santarcangelo, tra maghi, cartomanti, fachiri e artisti di strada. In centro oggi e domani si fa festa con Le notte della luna. Saranno due serate, quelle organizzate da ’Città viva’ (è l’associazione che riunisce le attività del centro storico), dedicate alla magia, all’esoterismo e al benessere. Si partirà dalle 21, quando alcune cartomanti leggeranno i tarocchi. Non mancheranno poi esibizioni e spettacoli con artisti di strada e acrobati in piazza Ganganelli, e ancora maghi, fachiri, danzatrici del fuoco e di balli orientali. Ad animare le serate anche musiche celtiche e tibetane e il mercatino degli artigiani, mentre al parco Clementino spazio a yoga e massaggi. I bambini potranno divertirsi coi personaggi di Harry Potter. Aperti durante le serate tutti i negozi del centro.