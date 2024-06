Cartoon club celebra Paperino e Mazinga

I personaggi dei cartoni animati tornano a Rimini per la 40esima edizione di Cartoon Club, festival internazionale del cinema d’animazione, del fumetto e dei games, di scena dal 15 al 21 luglio. Un programma ricchissimo di eventi, non soltanto dedicati ai bambini, renderà possibile tuffarsi nel mondo dell’animazione sia nel centro storico sia a Marina centro, dove il festival si unirà al Riminicomix (dal 18 al 21 luglio). Proiezioni di film e cortometraggi animati, concorsi, mostre, incontri, laboratori, spettacoli nel ricco programma di Cartoon Club. Un posto speciale sarà dedicato a importanti anniversari: Paperino che festeggia 90 anni, Mafalda che ne fa 60, Lupo Alberto, Hello Kitty, il Grande Mazinga che tagliano il traguardo del mezzo secolo, Ken il Guerriero che di anni ne fa 40. A ognuno di questi compleanni sarà dedicato un evento speciale: ci sarà Junichi Hayama, collaboratore e poi direttore della prima e seconda serie Ken il Guerriero, e ancora la mostra tra i bagni 101 e 151 in onore di Mafalda, l’incontro Buon compleanno Paperino. 90 cose che dovete sapere del papero insieme a Federico Fiecconi e Alessandro Giovanardi, che si terrà il 19 luglio nell’arena Francesca da Rimini. Non mancherà, come sempre, il raduno dei cosplayers da tutta Italia. L’ingresso al festival è gratuito, informazioni e programma completo sono consultabili sul sito web di Cartoon club.

Valentina Ricci