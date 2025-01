Casa centenaria: sarà smontata e ricostruita

Arriva il via libera allo smontaggio e alla ricostruzione, fedele all’originale, della casa in pietra centenaria tra via Allende e via Cabral a Cattolica. La delibera che sblocca l’intervento è stata approvata nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno appena passato.

"Sarà finalmente riqualificato quello che è uno degli ingressi e biglietti da visita di Cattolica – ha spiegato la stessa sindaca della Regina Franca Foronchi –. La Casa di pietra, insieme con Casa Cerri, è l’altro fabbricato centenario, di grande valore culturale e storico della città. È parzialmente crollato e la sua stabilità strutturale è ad alto rischio. Abbiamo approvato il permesso di costruire in deroga che prevede lo smontaggio dell’immobile e la sua fedele ricostruzione attraverso un’attenta lettura filologica del fabbricato. Il restauro scientifico consentirà di consolidare la casa che attualmente versa in precarie condizioni statiche ed è a ulteriore rischio crollo, e di metterla in sicurezza recuperando tutta la sua valenza testimoniale. Al termine dei lavori – spiega ancora la Foronchi –, Cattolica riavrà un suo gioiellino architettonico molto importante nel contesto urbano e territoriale".

Il privato proprietario del fabbricato della Casa di pietra potrà ora partire con i lavori di ristrutturazione dello storico immobile di via Allende che, secondo il progetto, dovrebbe realizzare in futuro un ristorante al piano terra e nuove unità abitative al primo piano.

Così la storia struttura "tornerà così a splendere non solo l’edificio – conclude la prima cittadina di Cattolica –, ma tutta quell’area di accesso a Cattolica che vogliamo sia esteticamente adeguata, curata e sicura a beneficio di cittadini e turisti".