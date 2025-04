Casa Cerri, il comitato chiede aiuto alla Regione

In poche settimane si è già arrivati a quasi 200 firme. Ha avuto enorme successo l’iniziativa del comitato Macanno Cattolica che ha lanciato una raccolta firme (in alcuni pubblici esercizi del quartiere) rivolta a tutti i cittadini del distretto sud Riccione, per il sostegno al progetto di riqualificazione di Casa Cerri, allo scopo di chiedere alla Regione Emilia-Romagna di intervenire a sostegno di un progetto che ha necessità di importanti finanziamenti pubblici, oltre un milione di euro. Un progetto che vorrebbe recuperare un antico casolare, che insiste nel cuore del quartiere, con una finalità nobile e multifunzionale. "Casa Cerri con i suoi 300 metri quadri di fabbricato e 2mila metri quadri di giardino ha attraversato l’ultimo secolo di vita guardando la città crescerle intorno – spiega il comitato Macanno – È divenuta di proprietà comunale nel 2009, e da anni chiediamo di ridarle vita. L’amministrazione comunale ha accolto, già da qualche tempo, la volontà dei cattolichini e ha definito un piano di recupero funzionale e strutturale dell’edificio. Un progetto che preserverà il suo valore storico e simbolico ma adesso abbiamo bisogno del sostegno anche della Regione, servono risorse".

All’interno dell’edificio sorgeranno una ‘Casa delle associazioni’, quindi con scopo aggregativo e sociale, ma soprattutto un’area abitativa per persone fragili. Il progetto della Casa delle associazioni prevedrebbe una sala polivalente, un’area destinata ad uffici e servizi igienici. Ma anche alloggi per persone fragili. Al piano terra una cucina con sala da pranzo, una zona soggiorno e un’aula multifunzionale che potrà essere usata come area ricreativa, didattica e per iniziative di inclusione nel programma ‘Dopo di Noi’. Al primo piano 4 camere da letto, ciascuna dotata di bagno. La gestione dell’ala residenziale di Casa Cerri sarebbe di competenza dell’Ambito territoriale sociale mentre la conduzione verrà affidata ad un ente del terzo settore nel contesto delle procedure di co-progettazione.

"Vorremmo arrivare a mille firme, per dare ancor più peso alla nostra richiesta. Come cittadini riteniamo che questo progetto rappresenti un’opportunità di sviluppo sociale per il nostro territorio, rendendo disponibili spazi per persone fragili. Un’iniziativa che sosteniamo pienamente e che ridarebbe vita ad un’area da tempo non valorizzata – conclude il comitato Macanno – Chiediamo quindi al presidente Michele de Pascale di accogliere le nostre firme come massimo sostegno a questo progetto presentato dall’amministrazione comunale di Cattolica".

Luca Pizzagalli