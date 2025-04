Casa da abbattere in via Feleto: "Non c’è alcuna volontà punitiva"

Su via Feleto l’ultima parola non è ancora scritta. A dare un barlume di speranza ai residenti che rischiano di dovere fare le valigie e vedere demolita la propria casa, sono le parole dell’assessore Francesco Bragagni, pronunciate in consiglio comunale. "È vero che vi è stata una sentenza della Corte di Cassazione di particolare rilievo, che ha sancito un principio di diritto, ma è altrettanto vero che la stessa Cassazione ha rinviato la questione alla Corte d’Appello per la trattazione del merito. Dunque, non si può ancora parlare di una parola definitiva sulla vicenda giudiziaria". Non solo: "Non c’è alcuna volontà punitiva da parte dell’amministrazione. L’interesse dell’ente è quello di tutelare l’intera collettività e garantire il rispetto del principio di legalità, trattandosi di una lottizzazione abusiva”. Apertura sì, ma non a un condono tombale. "Non è possibile regolarizzare interventi di nuova costruzione come quelli oggetto della presente controversia, poiché non conformi alla normativa vigente al momento della loro realizzazione". In conclusione, "l’obiettivo dell’amministrazione è giungere finalmente a una parola definitiva su questo contenzioso nell’interesse della collettività e al fine di dare coerenza ai procedimenti in corso".