Casa della Cultura, ecco il primo evento

Riscoprire la natura attraverso un’esposizione interattiva ed esperienze sensoriali per toccare con mani e fantasia: cortecce, rami e fronde. "Alberi, Partiture del cuore" è la mostra animata con laboratori che sarà inaugurata domenica alle 16.30 presso la Casa della Cultura (ex sede comunale) in piazza Silvagni 24, nel Comune di San Giovanni in Marignano.Per l’occasione si terrà anche un concerto itinerante. L’iniziativa è rivolta a: bambini dai 2 agli 8 anni, famiglie, nidi e scuole, è a cura di ’Immaginante’ ed in collaborazione con il Centro per le Famiglie Distrettuale. La mostra animata "Alberi Partiture del cuore", dedicata ai bambini e alle bambine, è una mostra gioco per ri-scoprire la natura attraverso la poesia dell’arte, per amare gli alberi, giganti buoni e generosi, componenti fondamentali dell’ecosistema; per ascoltare partiture di colori e suoni, annusando resine e foglie, accarezzando con gli occhi chiome magiche. Il percorso comprende spazi-laboratorio per creare gioielli arborei e cartoline. Previste installazioni di Alessio Caruso, Giulia Guerra, Arianna Sedioli, Cristina Sedioli, in collaborazione con Marilena Benini.

lu.pi.