Casa della Salute: "Aumenteranno funzioni e servizi"

Casa della Salute: serve una variante urbanistica, che sarà approvata in consiglio comunale giovedì. Della struttura è già apparso lo ’scheletro’, l’edificio nudo, ma i lavori procedono secondo il tabellino di marcia, in linea con gli obblighi del Pnrr. La nuova Casa della Salute, alias Casa di Comunità, in costruzione di fianco al municipio, sarà completata entro fine 2026 (il Cau adiacente è stato inaugurato a maggio). Per fare il punto sul ’polo sanitario’ giovedì è convocato un consiglio tematico, in collaborazione con l’Aus. Titolo: "La salute vicina ai cittadini: i nuovi servizi alla comunita". "Un’occasione speciale, per una seduta in forma aperta e monotematica, in cui sul tavolo vi saranno i prossimi sviluppi che interessano i servizi socio sanitari in città", spiega il sindaco Filippo Giorgetti. Due i punti all’ordine del giorno. Il primo, di natura tecnica, è la ratifica di una variante urbanistica che si lega ai lavori di costruzione, "il cui cantiere procede e che vedrà la nuova struttura in funzione a partire dal 2026". Il secondo tema sul tavolo sarà un’illustrazione dettagliata dei positivi sviluppi, in tema di servizi alla persona, che la Casa di Comunità porterà per i cittadini. Un contesto in cui verrà presentato il progetto, attivo sin da subito, che riguarda l’"infermiere di famiglia e di comunità". L’infermiere di comunità è il professionista che tutela la salute della cittadinanza in collaborazione con altre figure quali medico di medicina generale, assistente sociale, infermieri domiciliari, altri specialisti e con tutte le risorse (Comune, associazioni, volontariato, parrocchie). "Ci confronteremo con l’Ausl anche sui nuovi servizi della Casa di Comunità, che aumenteranno", aggiunge Giorgetti. La cittadinanza, invitata a partecipare, potrà confrontarsi coi relatori, presenti con giunta e consiglieri, a partire dal Direttore del Distretto Ausl Rimini Mirco Tamagnini. Insieme a lui, relazioneranno Enrico Sabatini, Direttore Attività Tecniche Ausl, Antonella Dappozzo, Direttrice Cure Primarie e Cristina Fabbri, Direttrice Direzione Infermieristica e Tecnica. Mesi fa, dopo le polemche per l’abbattimento di piante, l’Ausl aveva assicurato "la piantumazione di nuovi alberi e una riqualificazione ambientale dell’intera area". Il progetto prevede il raddoppio di volumi e superfici dell’attuale Casa della Salute. Un edificio, da oltre due milioni, che offrirà nuovi servizi, a partire dalla diagnostica. "L’amministrazione – ha spiegato l’assessore Ivan Monticelli – si è prodigata per consegnare l’area all’Ausl nei tempi previsti per accedere ai finanziamenti. In piazza del Popolo ci sarà un punto di riferimento per molti servizi socio-sanitari integrati con medici di famiglia, specialisti, infermieri e operatori sanitari".

m.gra.