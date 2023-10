Casa della salute bloccata: "Previsti ritardi, ma sarà realizzata"

Filtra ottimismo dalle parole con cui i vertici dell’Ausl Romagna, nella persona del direttore del distretto sociosanitario di Rimini Mirco Tamagnini, sul futuro della casa della salute di via Settembrini. Quella struttura che dovrebbe sorgere vicino all’ospedale Infermi e che di recente è stata al centro di un impasse generatosi in seguito al ritrovamento di reperti di valore archeologico proprio nel sito degli scavi, lì dove da progetto sorgerà la casa della salute. "Le attività stanno proseguendo – spiega Mirco Tamagnini –, ma non ci dovrebbero essere blocchi e il piano dovrebbe concludersi come da tempistiche Pnrr entro il 2026. Qualche rallentamento è possibile, ma la casa della salute si farà". Ne è convinto il direttore di distretto, che nei prossimi giorni inconterà di nuovo la Soprintendenza per conoscere i prossimi passi per far coesistere i ritrovamenti archeologici e la necessità di realizzare la casa della salute.

Questo il punto messo dal dirigente dell’Azienda a margine della presentazione di un convegno in cui verranno presentate le azioni e le strategie che riguardano prossimità di servizi, messa in rete e continuità ospedale-territorio. Un convengo durante il quale oggi verrà illustrato il ‘Piano Distrettuale di Contrasto alle Diseguaglianze di Salute’. Un impegno a mettere in campo uno sforzo e risorse comuni tra Ausl Romagna, Comune di Rimini e Università di Bologna per raggiungere un miglioramento del welfare e l’accessibilità di tutti i cittadini – specialmente i più fragili – ai servizi sociosanitari del nostro territorio. Un’ambizione per cui nel concreto risulterà fondamentale la realizzazione entro la fine di quest’anno di due nuove centrali operative territoriali (Cot), volte a migliorare l’accessibilità ai servizi come anche lo smaltimento delle liste d’attesa.

"Su prossimità e case della comunità stiamo facendo grandi passi in avanti – ha assicurato il direttore di distretto Tamagnini – e il convegno accenderà un focus sulle persone più fragili con un’attenzione particolare all’accesso ai servizi così da migliorarlo a prescindere dalle difficoltà del paziente. C’è molto da lavorare – conclude – sull’accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali". Ecco perché in tal senso diventa così fondamentale "l’utilizzo razionale di risorse – spiega invece l’assessore comunale alle politiche per la Salute Kristian Gianfreda –. Per questo la sinergia tra istitutzioni mira a mettere a disposizione e inegrare tra loro vari servizi e informazioni a partire dalle banche dati di tipo sanitario, sociale e demografico". Una grande mole di informazioni per accumulare nel tempo dati che consentano un più rapido accesso ai servizi da parte degli utenti. Informazioni che gli attori in campo assicurano saranno "qualitativi oltre che quantitativi. Ossia organizzati in modo tale da individuare facilmente i pazienti più vulnerabili da orientare il più velocemente possibile. Non a caso – concludono amministrazione e Ausl – saranno elaborati anche percorsi di integrazione con i medici di famiglia e i pediatri".