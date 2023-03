"Casa della salute più attrezzata, può bastare Proponiamoci ai turisti come città del benessere"

"Una Casa della salute va bene, purché sia dotata di servizi importanti, ma Bellaria Igea Marina può volare ancora più alto, proponendosi sul mercato della vacanza come ’Città del benessere’". Dopo il consiglio comunale aperto con il direttore generale Ausl Tiziano Carradori arriva una proposta dal civico Gabriele Bucci. "Un report della Fondazione Gimbe certifica che il 91,1% degli italiani si dichiara pronto a cambiare il proprio stile di vita per una società più sostenibile, di cui il 41% è pronto ad attuare un cambio radicale delle proprie abitudini". "Ecco che per noi, città di mare e di vacanza, si apre una prospettiva più ampia: quello di promuovere la salute non solo per i nostri residenti, ma anche nei confronti dei nostri ospiti. In questo senso Asl Romagna e Next Romagna - l’aggregato pubblico e privato nato per gestire i progetti di area vasta del PNRR - potrebbero far partire dal nostro Comune un progetto città del benessere che, partendo dalla medicina del turismo e allargandosi ai sani stili di vita si ricongiungerebbe al progetto wellness valley già partito in campo turistico regionale e locale. Un progetto che troverebbe nella zona colonie un habitat naturale per la presenza già di strutture sanitarie di primissimo piano".