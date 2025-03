Casa delle associazioni alla ex scuola Pascoli

La lista civica Cambiamo Bellaria Igea Marina celebra un importante traguardo per la comunità: la trasformazione della ex scuola Pascoli nella prima Casa delle associazioni cittadina. "Un risultato ottenuto grazie alle nostre sollecitazioni all’amministrazione comunale – spiega Jacopo Vasini, capogruppo di Cambiamo - affinché gli spazi lasciati liberi da settembre trovassero una nuova funzione utile".

Da mesi, infatti, la lista civica ha sottolineato l’importanza di "restituire vita a quelle aule vuote, rendendole luoghi di aggregazione per le associazioni locali e per tutti i cittadini che necessitano di uno spazio per eventi, laboratori o studio. Un’esigenza sentita, considerato il ridotto orario di apertura della biblioteca comunale".

Una collocazione, questa della Casa delle associazioni comunque temporanea: "Sappiamo che questo edificio come la Carducci, sarà demolito, per recuperare cubature da destinare alla nuova scuola in via Bellini – spiega Vasini - Tuttavia, tale scelta ci preoccupa per le conseguenze sulla viabilità di via Ravenna, già congestionata".

Infine, un monito: "il nostro impegno non si ferma qui: nelle prossime settimane presenteremo la nostra proposta per la creazione di una Casa delle associazioni definitiva". a.d.t.