Casa delle donne. Raddoppiate le segnalazioni

Il telefono della Casa elle donne a Rimini squilla continuamente. Nelle ultime settimane i contatti sono almeno raddoppiati, spiega la vicesindaca Chiara Bellini. L’omicidio di Giulia Cecchettin ha mosso le coscienze, e questo si sta riflettendo anche sull’attività di supporto alle donne, per uscire da un vortice di violenza che potrebbe portare a conseguenze gravi. La manifestazione di piazza del 25 novembre per Rimini ha significato un momento di svolta rispetto al passato, sottolinea la vicesindaca. "La forte partecipazione popolare, la presenza di tanti uomini, lo scambio intergenerazionale con tante e tanti giovani presenti, gli interventi forti e commossi da parte delle giovani studentesse, il ricordo di tutte le vittime e quello ancora grondante per Giulia, hanno colpito direttamente al cuore ed hanno provocato una scossa, sollecitando un’onda emotiva corale culminata in una comune voglia di urlare, combattere, cambiare".