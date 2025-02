Casa di Comunità: domani il consiglio sui nuovi servizi

"La salute vicina ai cittadini: i nuovi servizi alla comunita": questo il titolo del consiglio comunale convocato domani sera (prima convocazione alle 18,15). "Un’occasione speciale, per una seduta in forma aperta e monotematica, in cui sul tavolo vi saranno i prossimi sviluppi che interessano i servizi socio sanitari a Bellaria Igea Marina", spiega il Comune. E’ organizzato in stretta collaborazione con l’Ausl Romagna. Due i punti all’ordine del giorno. Il primo, di natura tecnica, è la ratifica di una variante urbanistica che si lega ai lavori di costruzione della nuova Casa di Comunità di Bellaria Igea Marina, il cui cantiere procede e che vedrà la nuova struttura in funzione a partire dal 2026. Il secondo tema un’illustrazione dettagliata dei positivi sviluppi, in tema di servizi alla persona, che la Casa di Comunità porterà per i cittadini.