"Il silenzio sulla Casa della Comunità" da realizzare a San Lorenzo "non è affatto sinonimo di latitanza" ribatte l’assessore Gianluca Garulli alla consigliera della Lega Elena Raffaelli. "La Casa della Comunità nascerà dove è stato precedentemente scelto. Sarà responsabilità di questa Amministrazione, cosa non facile, renderla utile alla città, dovendola integrare col territorio. Sarà realizzata entro il 2026: la demolizione è avvenuta nei tempi utili e stabiliti". C’è anche la sindaca Angeli a ribattere alla consigliera. "L’assessorato a Sanità, Benessere, Servizi sociali alla persona e Innovazione tecnologica funziona a pieno regime. Anzi, svolge una grande mole di lavoro.". Infine sull’ospedale. "I problemi sono ben noti, in particolare per il pronto soccorso. Ci sta muovendo in tutte le sedi preposte per trovare risposte e soluzioni, che non arriveranno con un post sui social ma attraverso il lavoro concreto e di relazione: ciò che stiamo svolgendo".